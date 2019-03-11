Доля России на рынке вооружений сократилась

Доля России на рынке вооружений в 2014–2018 годы сократилась на 17% по сравнению с 2009–2013 годами. Это произошло частично из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой, говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), передает «КоммерсантЪ». Всего за прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Крупнейшими экспортерами вооружений остаются США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 75% продаж в 2014–2018 годах. Все страны, кроме России, за отчетный период нарастили объемы продаж оружия. Так, доля США на рынке вооружений увеличилась на 6%, составив 36%. Франция и Германия нарастили экспорт в 2014–2018 годах на 43% и 13% соответственно. Совокупный объем экспорта стран ЕС составил 27% от мирового. Китай увеличил продажи на 2,7%.

Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия (+192% в сравнении с 2009–2013 годами), Египет (+206%), Израиль(+354%), Катар (+225%) и Ирак (+159%). На страны Азии и Океании в 2014–2018 годах пришлось 40% глобального объема военных поставок.