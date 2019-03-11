Boeing отменил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

Компания Boeing после крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов модельного ряда BBJ-777X. «Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем»,— сказал собеседник агентства Reuters.Власти Китая после катастрофы решили приостановить эксплуатацию на внутренних линиях Boeing 737-8 до 18:00 11 марта.
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение в воскресенье после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли 157 человек, среди которых трое россиян.