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Boeing отменил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

11.03.2019

Компания Boeing после крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов модельного ряда BBJ-777X. «Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем»,— сказал собеседник агентства Reuters.

Власти Китая после катастрофы решили приостановить эксплуатацию на внутренних линиях Boeing 737-8 до 18:00 11 марта.

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение в воскресенье после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли 157 человек, среди которых трое россиян.

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