Похождения бравого солдата Швейка в путинской России

Андрей Колесников.

Нередко события, происходящие в сегодняшней России, например, принятие законов от человека-турбийона об оскорблении власти и цензурировании СМИ (советская власть не ленилась цензурировать предварительно, для чего содержала Главлит, а эти цензурируют постфактум – очень удобно) сравнивают с последними годами советской империи. В сущности, это правильно, потому что общественные настроения и степень неэффективности государства в состоянии, предшествующем как минимум ментальному развалу, в высокой степени однотипны. Но я бы обратил внимание не на советскую, а на Австро-Венгерскую империю в начале XX века (см.: Франц Кафка «Процесс», Роберт Музиль «Человек без свойств», Йозеф Рот, «Отель “Савой”») – паралич воли, отсталость, всевластие бюрократии, коррупция, невосприимчивость к инновациям и торжество глупости.

А вот что нас ожидает:

«По утрам гранки каждой газеты посылались цензору, который мог приказать изъять любой материал. На его месте оставалось зиять пустое пространство с надписью «конфисковано». Поскольку газеты читались цензорами торопливо, часто изъятый из одной газеты материал можно было найти в другой. Но надежнее всего была превентивная цензура: в этом случае полицейские чиновники уведомляли издателей, что определенные вопросы надо замалчивать. Палата цензоров выдавала лицензии лояльным издателям, а те, чей характер или политическая деятельность могли служить причиной для отказа в лицензии, должны были вносить большой залог». (Уильям М. Джонстон. Австрийский ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии, 1848-1938 гг., М., 2004).

Все империи, впавшие в маразм, разваливаются. Даже если они воображаемые, существуют в головах нескольких человек, имеющих рабочие кабинеты в бермудском треугольнике Кремль – Старая площадь – Лубянка

И еще – из той же фундаментальной работы, которую, впрочем, зря перевели на русский как «Австрийский ренессанс», потому что в оригинале она называется “The Austrian Mind”, что означает, скорее, «Австрийский ум», в смысле – специфическое устройство мозгов, художественно выражаясь – «Австрийский путь»:

«В 1906 году в Триесте итальянский рабочий Антон Дзампаратти был посажен в тюрьму за оскорбление его императорского величества, так как постоянно называл императора королем»

Желающих же ознакомиться с тем, как наши бравые компетентные органы, будут применять законы Клишаса отсылаю к главам 1 и 2, части 1 (звучит, как статьи УК РФ) «Бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, где Швейка, а заодно и трактирщика арестовывают за рассуждения об убийстве в Сараево эрцгероцога Фердинанда:

«Бретшнейдер (тайный агент. – А.К.) умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.

— Здесь прежде висел портрет государя императора, —минуту спустя заговорил он. — Как раз на том месте, где теперь зеркало.

— Да, правду говорить изволите, — ответил пан Паливец, — висел. Да только гадили на него мухи, так я его убрал на чердак. Знаете, еще позволит кто-нибудь на этот счет замечание, и может выйти неприятность. На кой черт мне это надо? (…)

— Тогда все в порядке, пан трактирщик, —весело сказал Бретшнейдер. — Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

— Не тревожься, — утешал Паливца Швейк. — Я арестован всего только за государственную измену.

— Но я-то за что? – заныл Паливец. – Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и сказал с победоносным видом:

— За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы».

Все империи, впавшие в маразм, разваливаются. Даже если они воображаемые, существуют в головах нескольких человек, имеющих рабочие кабинеты в бермудском треугольнике Кремль – Старая площадь – Лубянка и носят гордое название «Русский мир».