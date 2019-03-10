«Белый счетчик»: на митинг за свободу интернета пришло более 15 тысяч человек

В московском митинге против изоляции российского сегмента интернета и цензуры в Сети приняли участие 15 300 человек. Таковы данные движения «Белый счетчик». Полиция заявляет о 6 500 участниках.

Как сообщает «Дождь», на митинге выступили член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов, председатель партии Сергей Бойко, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Ранее акцию поддержали мессенджер Telegram и его создатель Павел Дуров, а также политик Алексей Навальный.

Перед началом митинга полиция изъяла у организаторов митинга баннеры и задник сцены. Полиция задержала перед акцией около 15 человек, раздающих воздушные шары.