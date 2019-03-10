В Москве стартует митинг за свободу интернета, полиция уже задержала 15 участников

За 15 минут до начала митинга за свободу интернета на проспект Сахарова в Москве пришли около 2 тысяч человек. При этом поток людей, входящих через рамки, увеличивается, сообщают в движении «Белый счетчик». Пока акция не началась, собравшиеся общаются между собой, выкрикивают лозунги: «Свободу русскому интернету».
Несмотря на то, что акция согласована, полиция задержала 15 человек еще до его начала. По данным «ОВД-инфо», задержанные раздавали прохожим воздушные шары.
Ранее у организаторов акции полиция изъяла баннеры и задник сцены.
Организаторы митинга вступают против законопроекта «о суверенном Рунете», «пакета Яровой» и цензуры в интернете. Дума в первом чтении ранее приняла законопроект, внесенный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Он предполагает создание защитных мер для обеспечения работы интернета в России в случае отключения от зарубежных серверов. Также Думой приняты законы о наказании за оскорбление власти в интернете и распространение фейковых новостей.