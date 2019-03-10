В Москве стартует митинг за свободу интернета, полиция уже задержала 15 участников

За 15 минут до начала митинга за свободу интернета на проспект Сахарова в Москве пришли около 2 тысяч человек. При этом поток людей, входящих через рамки, увеличивается, сообщают в движении «Белый счетчик». Пока акция не началась, собравшиеся общаются между собой, выкрикивают лозунги: «Свободу русскому интернету».

Несмотря на то, что акция согласована, полиция задержала 15 человек еще до его начала. По данным «ОВД-инфо», задержанные раздавали прохожим воздушные шары.