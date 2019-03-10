У организаторов митинга в защиту интернета полиция изъяла баннеры и задник сцены

Организаторы митинга в защиту интернета, который состоится сегодня в Москве, заявили, что полиция изъяла у них баннеры и задник сцены без объяснения причин.
«Никакой символики запрещенной на них не было. Специально нарисовали все максимально аккуратно. Полный беспредел. Путинский режим делает все, чтобы стереть грань между согласованными и не согласованными митингами. Не только принимают законы, которые нарушают конституцию, но и сами же их не соблюдают», — написал в Twitter один из организаторов митинга, член правления Либертарианской партии России Михаил Светов.
Акция против законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета и цензуры в Сети пройдет 10 марта в 14 часов на проспекте Сахарова.