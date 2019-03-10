У организаторов митинга в защиту интернета полиция изъяла баннеры и задник сцены

Организаторы митинга в защиту интернета, который состоится сегодня в Москве, заявили, что полиция изъяла у них баннеры и задник сцены без объяснения причин.

«Никакой символики запрещенной на них не было. Специально нарисовали все максимально аккуратно. Полный беспредел. Путинский режим делает все, чтобы стереть грань между согласованными и не согласованными митингами. Не только принимают законы, которые нарушают конституцию, но и сами же их не соблюдают», — написал в Twitter один из организаторов митинга, член правления Либертарианской партии России Михаил Светов.

Заявитель акции, член Либертарианской партии Антон Овчаров сообщил «МБХ медиа» , что текст баннеров полностью соответствует формулировкам, указанным в заявке: «Нет цензуре», «Против изоляции рунета» и другие. «Причин юридических, по которым могли возникнуть претензии у полиции, мы не видим. В остальном — подготовка к митинга идет в спокойном режиме, и проблем особых не возникает», — сказал он.

Акция против законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета и цензуры в Сети пройдет 10 марта в 14 часов на проспекте Сахарова.