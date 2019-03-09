Умер Владимир Этуш

«Театрал» сообщает, что 8 марта актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в бессознательном состоянии в реанимационное отделение одной из столичных клиник.
Владимир Этуш окончил Щукинское театральное училище, после чего был принят в Театр им. Вахтангова. С 2003 года занимал должность художественного руководителя Театрального института им. Щукина. На счету актера — более 100 ролей в кино и театре. В числе наиболее известных кинолент с его участием: «Кавказская пленница» (1966 год), «12 стульев» (1971), «Тень» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Неисправимый лгун» (1973), «Приключения Буратино» (1975), отмечает «КоммерсантЪ».