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Умер Владимир Этуш

09.03.2019

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, Этуш умер в больнице, куда его отвезли накануне.

«Театрал» сообщает, что 8 марта актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в бессознательном состоянии в реанимационное отделение  одной из столичных клиник. 

Владимир Этуш окончил Щукинское театральное училище, после чего был принят в Театр им. Вахтангова. С 2003 года занимал должность художественного руководителя Театрального института им. Щукина. На счету актера — более 100 ролей в кино и театре. В числе наиболее известных кинолент с его участием: «Кавказская пленница» (1966 год), «12 стульев» (1971), «Тень» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Неисправимый лгун» (1973), «Приключения Буратино» (1975), отмечает «КоммерсантЪ».

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