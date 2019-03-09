Правительство Мадуро готовит жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Венесуэлы

Глобальное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло из-за кибератаки, заявил в эфире гостелевидения вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Хорхе Родригес, отметив, что Каракас подаст жалобу в ООН.
«Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлетростанции «Гури». В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения. Делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетит в ближайшее время Венесуэлу. Мы передадим ей соответствующую жалобу, чтобы обеспечить уважение прав человека в нашей стране», — заявил Родригес, передает ТАСС.