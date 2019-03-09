В тюрьму отправили информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Экс-аналитик военной разведки США Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, снова оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks на суде, пишет «Русская служба Би-би-си». По американским законам отказ от дачи показаний на процессе может расцениваться как неуважение к суду и грозит тюремным заключением.
Мэннинг заявила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против засекреченности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело. Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя.
Расследование дела Wikileaks продолжается уже несколько лет. Основатель проекта Джулиан Ассанж получил убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В 2016 году он говорил, что готов сдаться властям США, если те помилуют его информатора — бывшего американского военнослужащего Челси Мэннинг.
В 2013 году Мэннинг осудили за передачу секретных данных Wikileaks на 35 лет лишения свободы. Пол и имя она сменила, находясь в тюрьме. По версии следствия, в 2010 году, проходя службу в Ираке, тогда еще Брэдли Мэннинг, младший аналитик разведки, передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях проекту WikiLeaks. Эта утечка секретных документов стала одной из самых крупных в истории США.
Мэннинг во время предварительных слушаний пояснил, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.В январе 2017 года уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда. В мае 2017 года Мэннинг вышла из военной тюрьмы в Канзасе.