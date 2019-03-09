В тюрьму отправили информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Экс-аналитик военной разведки США Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, снова оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks на суде, пишет «Русская служба Би-би-си». По американским законам отказ от дачи показаний на процессе может расцениваться как неуважение к суду и грозит тюремным заключением.

Мэннинг заявила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против засекреченности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело. Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя.

Адвокаты просили суд избрать Мэннинг меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ей требуется медицинская помощь. Мэннинг сменила пол, раньше она была мужчиной, ее звали Брэдли Мэннинг. Тем не менее судья постановил отправить Мэннинг под стражу до тех пор, пока большое жюри не закончит работу или пока она не передумает и не даст показания. Мэннинг может провести в заключении 18 месяцев. Она отметила, что не будет участвовать в засекреченном процессе, который, по ее мнению, используется для преследования политических активистов.

Расследование дела Wikileaks продолжается уже несколько лет. Основатель проекта Джулиан Ассанж получил убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В 2016 году он говорил, что готов сдаться властям США, если те помилуют его информатора — бывшего американского военнослужащего Челси Мэннинг.

В 2013 году Мэннинг осудили за передачу секретных данных Wikileaks на 35 лет лишения свободы. Пол и имя она сменила, находясь в тюрьме. По версии следствия, в 2010 году, проходя службу в Ираке, тогда еще Брэдли Мэннинг, младший аналитик разведки, передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях проекту WikiLeaks. Эта утечка секретных документов стала одной из самых крупных в истории США.

Мэннинг во время предварительных слушаний пояснил, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.