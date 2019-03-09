Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве с землей

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали по делу о мошенничестве с землей, возбужденному несколько лет назад. Как пишет «КоммерсантЪ», изначально расследование велось по факту получения взятки чиновниками, затем его переквалифицировали на особо крупное мошенничество. Некоторые фигуранты дела уже были осуждены. Горринг, по версии следствия, мог являться посредником в коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство, сообщил источник газеты.

Ранее топ-менеджер «Росгеологии» был уволен из-за скандального видео, в котором он ругается матом, рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых.



Горринга задержали в результате спецоперации сотрудников ГСУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Московской области 8 марта в аэропорту Внуково. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Горринг купил на 8 марта три билета на разные рейсы до Сочи, откуда он, как подозревают следователи, намеревался перебраться в Абхазию.