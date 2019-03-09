В Германии найдены места массовых расстрелов граждан СССР и Польши

Как сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ, раскопки проводились в Арнсбергском лесу, где по данным историков, в марте 1945 года были расстреляны по меньшей мере 208 вывезенных из Польши и СССР работников. В расстрелах принимали участие служащие «Ваффен-СС» и немецкой армии. Всего было установлено три места проведения массовых расстрелов, причиной которых называют то, что местное нацистское руководство опасалось потери контроля над подневольными рабочими.
Работники эвакуировались в Зауэрланд из других регионов страны, в этом районе их планировалось укрыть от бомбардировок и сохранить рабочую силу. Массовые захоронения в Арнсбергском лесу были обнаружены в апреле 1945 года, после того как контроль над территорией перешел к армии США. В 1957 — 1958 году шестеро участников массовых казней были осуждены.