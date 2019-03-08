Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС. Он приводнился в Атлантическом океане примерно в 390 км от мыса Канаверал, сообщает N+1.

Запуск Crew Dragon состоялся 2 марта, на первый раз в нем не было экипажа — его представлял манекен «Рипли», оснащенный датчиками для мониторинга. Стыковка корабля со станцией успешно прошла в полностью автоматическом режиме. Crew Dragon провел у МКС пять дней. Отстыковка корабля от МКС состоялась сегодня в 10:30 утра по московскому времени, через несколько часов он опустился в океан.

Корабль встретила специальная спасательная лодка Go Searcher.

Boeing — вторая компания, с которой NASA заключила контракт на запуск к МКС в рамках Commercial Crew Program, также планирует полет своего корабля CST-100 Starliner в середине этого года.