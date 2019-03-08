Михаил Ходорковский про Клишаса

Несмотря на свои антиконституционные законопроекты, по формальным признакам наш сенатор – видный правовед. Он доктор юридических наук, профессор, завкафедрой и т.д. Специализация... ну разумеется, конституционное право.Кандидатская, которую Клишас защитил в 2002 году, называлась «Процедура ампаро как форма конституционного контроля в Мексике». И посмотрите, с чего он начал (вот буквально первые слова его работы):«Развитие современной политической системы Российской Федерации, начатое с принятием Конституции 1993 года, предполагает создание и укрепление устойчивых демократических механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан от посягательств со стороны государства или отдельных должностных лиц».В декабре 2007 года Клишас защитил уже докторскую диссертацию. Тема: «Конституционный контроль и конституционное правосудие в зарубежных странах».На этот раз начало у Клишаса получилось таким (из автореферата):«Поэтапное реформирование политической системы Российской Федерации, обусловленное распадом Советского Союза, принятием Конституции 1993 года и переходом к принципиально иной практике общественных отношений, предполагает, в том числе, создание и укрепление устойчивых демократических механизмов защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан от посягательств со стороны государства или отдельных должностных лиц».Найдите 10 отличий, что называется... Ну а в 2019 году повторяющиеся озарения ученого Клишаса полностью подтвердил ещё и сенатор Клишас: главная угроза конституционным правам и свободам граждан действительно исходит от государства или отдельных должностных лиц. Например, от -председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству...