Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией. Об этом NASA сообщила в Twitter.

Процесс проходил автоматически. Спустя пять часов после отделения корабля от МКС включатся тормозные двигатели, после чего Crew Dragon сойдет с орбиты, раскроет парашют и приводнится в Атлантическом океане, пишет "КоммерсантЪ" . Если все системы корабля будут в норме, в июле состоится его повторный запуск — с космонавтами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Они проведут на МКС несколько недель.

Корабль стартовал 2 марта с космодрома на мысе Канаверал. На орбиту корабль вывела ракета Falcon-9. Первый полет Crew Dragon к МКС проходил без экипажа. Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль, разработанный SpaceX по заказу NASA. Корабль предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю.