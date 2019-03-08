Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией. Об этом NASA сообщила в Twitter.Процесс проходил автоматически. Спустя пять часов после отделения корабля от МКС включатся тормозные двигатели, после чего Crew Dragon сойдет с орбиты, раскроет парашют и приводнится в Атлантическом океане, пишет "КоммерсантЪ". Если все системы корабля будут в норме, в июле состоится его повторный запуск — с космонавтами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Они проведут на МКС несколько недель.