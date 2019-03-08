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Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы

08.03.2019

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт проведет в тюрьме почти четыре года и будет обязан выплатить штраф в $50 тыс и возместить $24 млн убытков.  Как передает РБК, обвинение запрашивало для него 24 года лишения свободы.

Манафорта задержали в 2017 году, помимо финансовых преступлений его обвинили в отказе в регистрации иностранным агентом и препятствовании правосудию. Он пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить $22 млн и сотрудничать с Мюллером. Однако, в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах.

Летом 2018-го присяжные признали Манафорта виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов. После этого он заключил сделку со следствием, в нарушении которой его и обвинил Мюллер.

На следующей неделе суд в Вашингтоне огласит Манафорту другой приговор, по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег.​ Следствие считает, что он отмыл более $30 млн, когда работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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