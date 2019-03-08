Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы

Манафорта задержали в 2017 году, помимо финансовых преступлений его обвинили в отказе в регистрации иностранным агентом и препятствовании правосудию. Он пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить $22 млн и сотрудничать с Мюллером. Однако, в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах.
Летом 2018-го присяжные признали Манафорта виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов. После этого он заключил сделку со следствием, в нарушении которой его и обвинил Мюллер.
На следующей неделе суд в Вашингтоне огласит Манафорту другой приговор, по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег. Следствие считает, что он отмыл более $30 млн, когда работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича.