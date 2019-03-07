Зеленский рассказал о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.
«Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95-го квартала» о каком-то отмывании денег. В-третьих, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои политические билборды», — сообщил он в Facebook.
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Зеленский не исключил, что в ближайшее время может быть вобуждено и новое уголовное дело о том, что он в 2002 году на машине сбил человека.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным опроса, проведенного 19–28 февраля группой «Рейтинг», Зеленский остается лидером рейтинга. Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.