Зеленский рассказал о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.

«Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95-го квартала» о каком-то отмывании денег. В-третьих, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои политические билборды», — сообщил он в Facebook.

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Зеленский не исключил, что в ближайшее время может быть вобуждено и новое уголовное дело о том, что он в 2002 году на машине сбил человека.

В понедельник МВД Украины сообщило, что на крыше здания, где расположен офис Зеленского, обнаружили прослушивающее устройство, сообщает РБК . Его изъяли прибывшие оперативники. Прослушивающее оборудование установила СБУ, но в ведомстве заявили, что это не связано с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным опроса, проведенного 19–28 февраля группой «Рейтинг», Зеленский остается лидером рейтинга. Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.