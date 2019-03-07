Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной По версии следствия, исполнителем убийства стал Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Петербурга, сообщили в СК.

В ноябре сообщалось о задержании в Грузии основного подозреваемого по делу — хакера Ярослава Сумбаева. Он просил в Грузии политического убежища. Шишкина расследовала уголовное дело о хакерской группе, к которой причастен Сумбаев. Их обвиняют во взломе аккаунтов компаний, продающих железнодорожные и авиабилеты. Свою причастность к убийству следователя Сумбаев категорически отрицает, при этом признавая вину в киберпреступлениях.

Старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину застрелили 10 октября во дворе своего дома в поселке Архангельское Московской области.