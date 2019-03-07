The Guardian: закон о наказании за оскорбление власти принят после снижения рейтинга Путина

О том, что Госдума одобрила закон, «который позволяет судам сажать людей в тюрьму за «неуважение» к правительству или государственным чиновникам, включая президента Владимира Путина», пишет и британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что законопроекты появились «после того, как рейтинги доверия Путина достигли 13-летнего минимума из-за крайне непопулярного шага по увеличению пенсионного возраста».