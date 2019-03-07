The Guardian: закон о наказании за оскорбление власти принят после снижения рейтинга Путина

О том, что Госдума одобрила закон, «который позволяет судам сажать людей в тюрьму за «неуважение» к правительству или государственным чиновникам, включая президента Владимира Путина», пишет и британская газета The Guardian.
Издание отмечает, что законопроекты появились «после того, как рейтинги доверия Путина достигли 13-летнего минимума из-за крайне непопулярного шага по увеличению пенсионного возраста».«Считается, что Путин чрезвычайно чувствителен к предполагаемым оскорблениям. Одним из его первых действий, когда он пришел к власти в 2000 году, была атака на сатирическое телевизионное шоу «Куклы» на телеканале НТВ. В одном из эпизодов, вышедших в эфир в январе 2000 года, Путин был изображен как злобный гном. Через несколько месяцев канал НТВ был взят под контроль государства, и шутки о бывшем сотруднике КГБ быстро исчезли с российских телевизионных экранов», — пишет The Guardian.
Сегодня Госдума в окончательном чтении приняла пакет законопроектов о наказании за распространение фейковых новостей и оскорблении власти в интернете.