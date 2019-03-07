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В СПЧ открывают мониторинговый центр «Защита прессы»

07.03.2019

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ запускает проект Мониторинговый центр «Защита прессы». Координировать его работу будет издатель газеты «Московский комсомолец в Астрахани» Александр Алымов.

«Региональные СМИ чаще всего оказываются в ситуациях, когда их права нарушены», — считает он.

По словам Алымова, в ближайшее время начнется работа по созданию групп, к которым могут присоединяться журналисты и сообщать о возникающих у них проблемах. После изучения ситуации, информация будет направляться в комиссию СПЧ для выработки способов поддержки.

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