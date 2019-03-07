Александр Плющев: они испугались

Законы о фейках и об оскорблении величества, принятые сегодня Госдумой имеют две цели. С одной стороны - дать способ подкормиться на людях низовым звеньям пирамиды, с другой - посеять тотальный страх «за интернет штрафуют и сажают». Но это - свидетельство же нарастающего страха наверху пирамиды. Власть, которая любит позиционировать себя сильной или даже силовой, мачистской и неустрашимой, на самом деле боится обзывательств в интернете. И это свидетельство того, что власть окончательноо признала интернет опасным и эффективным инструментом, который нельзя доверять кому попало, особенно, всем. Она активно работает в нем (ресурсы, тролли, боты, СМИ, анонимные каналы), но, несмотря на всю свою мощь, понимает, что без создания себе преимущества в этой борьбе, ей не справиться.