Павел Чиков: всерьез относиться к новым законам невозможно

В 2019 году, к концу первого десятилетия (начиная с тн закона о черных списках в интернете) бесконечных запретов, всерьез относиться к новым законам невозможно.

Эти шаги в большей степени характеризуют кулуары власти, чем оффлайн и онлайн жизнь. Чиновничество прекрасно осознает тотальное неприятие и глухую ненависть к нему со стороны общества и рефлекторно реагирует единственным имеющимся в распоряжении способом - запретом. Только ни технически, ни управленчески исполнить государство не способно уже не только новые, но и все прежние запреты.