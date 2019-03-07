Close

#В блогах

Павел Чиков: всерьез относиться к новым законам невозможно

07.03.2019

Ни технически, ни управленчески исполнить государство не способно уже не только новые, но и все прежние запреты

В 2019 году, к концу первого десятилетия (начиная с тн закона о черных списках в интернете) бесконечных запретов, всерьез относиться к новым законам невозможно.

Эти шаги в большей степени характеризуют кулуары власти, чем оффлайн и онлайн жизнь. Чиновничество прекрасно осознает тотальное неприятие и глухую ненависть к нему со стороны общества и рефлекторно реагирует единственным имеющимся в распоряжении способом - запретом. Только ни технически, ни управленчески исполнить государство не способно уже не только новые, но и все прежние запреты.

Да, кому-то прилетит. Но сейчас не 2002-2003 годы, чтобы избирательный наезд пугал всех остальных. Все уже привыкли работать в условиях непредсказуемого государства с дубинкой, мечущегося по городской площади, где всякий норовит над ним поиздеваться.

Источник 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.