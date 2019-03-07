ВТБ купил долю Абрамовича в «Первом канале»

Обновлено: сделка закрыта в среду, подтвердил «Интерфаксу» глава ВТБ Андрей Костин.



«ВТБ Капитал» приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки, о которой официально может быть объявлено уже в ближайшее время.



Совладельцем «Первого канала» Абрамович стал в начале 2000-х, выкупив 49% у Бориса Березовского за $150 млн. В 2010 году миллиардер начал сокращать свою долю: 25% он продал "Национальной медиа группе" за $145 млн. Сократить пакет ему пришлось из-за российского закона, по которому человек, имеющий гражданство другой страны, не может владеть более 20% в компании-учредителе СМИ.

«Первый канал» станет вторым медиапроектом, где партнерами выступают ВТБ и НМГ. Их консорциуму принадлежит 75% «СТС Медиа» (управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kid). Еще 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которого также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.