Уильям Браудер заявил в полицию об отмывании денег в Swedbank

Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, передает «КоммерсантЪ».

Браудер посоветовал Swedbank нанять независимую аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом.

Ранее Браудер подал заявление в австрийскую прокуратуру о том, что Raiffeisen Zentralbank мог быть причастен к отмыванию денег. Поводом стало расследование OCCRP, в котором рассказывалось о сети офшорных компаний, созданных «Тройкой Диалог». С их помощью из России были выведены миллиарды долларов. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании, утверждают в OCCRP.