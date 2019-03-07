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Госдума окончательно приняла законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти

07.03.2019

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроекты о наказании за распространение недостоверной информации и неуважение к власти в интернете. 

Документ о фейковых новостях поддержали 322 депутата (71,6%), против проголосовали 78 (17,3%), воздержавшихся не было, отмечает РБК.

Ко второму чтению, которое состоялось накануне, наказание за нарушения было кратно увеличено. Сайтам грозит блокировка. СМИ, имеющим лицензию, будет даваться возможность удалить недостоверную информацию, чтобы избежать блокировки. Сайты без лицензии будут блокировать незамедлительно.

Пакет законопроектов внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом. Рассмотреть законопроекты в СФ планируется 13 марта.

10 марта в Москве пройдет митинг против цензуры в интернете и изоляции российского сегмента Сети.

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