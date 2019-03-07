Госдума окончательно приняла законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроекты о наказании за распространение недостоверной информации и неуважение к власти в интернете.

Документ о фейковых новостях поддержали 322 депутата (71,6%), против проголосовали 78 (17,3%), воздержавшихся не было, отмечает РБК.