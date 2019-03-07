Рубен Варданян о расследовании OCCRP

Дорогие друзья!

После появления ряда публикаций в различных СМИ о деятельности «Тройки Диалог» в 2006–2012 годах огромное количество партнеров и коллег, друзей и соратников и даже незнакомых мне людей со всего мира обратилось ко мне лично и в наши офисы в России и в Армении со словами искренней поддержки, а также с выражением благодарности за те проекты и инициативы, которые реализует моя семья, наши соратники и команда. К сожалению, я не имею возможности ответить каждому лично и потому решил выступить с открытым письмом. Я глубоко признателен всем, кто верит в меня, в нашу команду, в то, что мы делаем. Доверие – самая большая ценность, и ваша безоговорочная поддержка в сложившейся ситуации как нельзя лучше это доказывает.

В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации. При этом как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня. Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов.

Характерно, что во многих публикациях часто подчеркивается мое армянское происхождение. Я россиянин с армянскими корнями, чем очень горжусь. Как представитель народа, который многие века играл роль моста между цивилизациями, я всегда, во всех своих проектах стремился к диалогу. «Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки.

Сегодня мы продолжаем реализовывать коммерческие, социально-предпринимательские и филантропические проекты, руководствуясь той же целью и убеждениями. Бизнес-школа СКОЛКОВО в России, колледж UWC Dilijan в Армении и особенно международная Гуманитарная инициатива «Аврора» – все это служит объединению людей в мире, где все еще сильно противостояние «свой – чужой».

Дорогие друзья, еще раз спасибо вам за поддержку и веру в меня! Хочу сказать всем: ничто меня не остановит в реализации наших проектов. Я знаю, что нас ждет еще много вызовов и трудностей. Уверен, мы всё преодолеем вместе. Все, что останется после нас, – это наши дети и память о наших реальных делах. Я верю, что мы сможем сделать мир вокруг нас лучше, иначе у всех нас просто нет будущего.

Присоединяйтесь и будем вместе двигаться вперед!

Рубен Варданян