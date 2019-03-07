Рубен Варданян ответил на расследование об офшорной сети «Тройки»

Рубен Варданян в открытом письме ответил на расследование о сети офшорных компаний, созданной «Тройкой Диалог», о которой рассказали журналисты проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). Авторы расследования утверждали, что через офшоры из России выводились миллиарды долларов.

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — пишет Варданян.

По его словам, юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты репутации.

«Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня», — отмечает бизнесмен в письме.

По его словам, «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами: «Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки».