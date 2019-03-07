В Красноярске арестовали пытавшихся поджечь здание мэрии

Мэрию Красноярска забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция задержала двух подозреваемых.

« Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога, — сообщили Тайге.инфо в пресс-службе полиции 7 марта. — Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины».

В отношении подозреваемых завели дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Они арестованы, одному назначена судебно-психиатрическая экспертиза.