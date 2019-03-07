Бывшего замглавы Спецстроя осудили на 8 лет по делу о хищении

Щербинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя Федерального агентства по спецстроительству Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о трех эпизодах мошенничества и взятки на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд рублей. Как сообщили РБК в суде, после выхода из колонии Загорулько в течение пяти лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.



Согласно фабуле дела, подрядчики по согласованию со Спецстроем завышали сметную стоимость строек, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. В частности, ремонт военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве обошелся бюджету в 825 млн руб., хотя реально стоил 400 млн. В деле были эпизоды, связанные со строительством арсенала в городе Торопце Тверской области, объектов в подмосковной Кубинке и на курильском острове Итуруп. Чиновники получали от предпринимателей откаты деньгами и автомобилями.

В декабре 2016 года Спецстрой был расформирован указом президента. Эксперты связывали это решение с коррупционными скандалами в ведомстве.Кроме Загорулько по делу проходил другой замглавы Спецстроя — Александр Буряков, а также предприниматели Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев. Загорулько, как и большинство обвиняемых, признал вину и заключил сделку со следствием. Буряков также был осужден в особом порядке и получил пять лет колонии.​