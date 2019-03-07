Компания Huawei подала в суд на правительство США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала суд на правительство США после введения запрета на использование ее оборудования американскими госструктурами. Иск был подан в окружной суд города Плано штата Техас.
«Конгресс США многократно не смог предъявить какие-либо доказательства, чтобы обосновать введенный запрет на оборудование Huawei. Мы вынуждены прибегнуть к юридическим мерам в качестве надлежащего и последнего средства», — цитирует «Интерфакс» заявление гендиректора компании Го Пина.
Го Пин отметил, что ограничения носят «неконституционный» характер и препятствуют развитию здоровой конкуренции: «Если этот закон будет отменен, как это должно быть, Huawei может принести в Соединенные Штаты более передовые технологии и помочь построить лучшие сети 5G».США настаивают, что Huawei может использовать свое оборудование для получения и передачи разведывательной информации китайскому правительству.