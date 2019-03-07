Компания Huawei подала в суд на правительство США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала суд на правительство США после введения запрета на использование ее оборудования американскими госструктурами. Иск был подан в окружной суд города Плано штата Техас.

«Конгресс США многократно не смог предъявить какие-либо доказательства, чтобы обосновать введенный запрет на оборудование Huawei. Мы вынуждены прибегнуть к юридическим мерам в качестве надлежащего и последнего средства», — цитирует «Интерфакс» заявление гендиректора компании Го Пина.

Запрет введен статьей 889 закона о национальной обороне США от 2018 года. Он также лишает американские госструктуры права заключать контракты, предоставлять субсидии или кредиты третьим сторонам, которые приобретают оборудование или услуги Huawei.

Го Пин отметил, что ограничения носят «неконституционный» характер и препятствуют развитию здоровой конкуренции: «Если этот закон будет отменен, как это должно быть, Huawei может принести в Соединенные Штаты более передовые технологии и помочь построить лучшие сети 5G».

США настаивают, что Huawei может использовать свое оборудование для получения и передачи разведывательной информации китайскому правительству.