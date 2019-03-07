Признанный лучшим региональным банком Роскомснаббанк потерял лицензию

ЦБ лишил лицензии Роскомснаббанк за неоднократное нарушение в течение года статей федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Как пишет РБК, кредитная организация в основном финансировала строительные проекты через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанных с ними лиц. Модель существовала благодаря привлечению денежных средств населения. Однако в результате объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала более чем в 3 раза. В привлечении денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата в ЦБ увидели схему, имеющую признаки «финансовой пирамиды».

Как отмечает РБК, в 2018 году Роскомснаббанк получил премию в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк». Размер его активов составлял более 24,5 млрд руб. Кредитный портфель — почти 20 млрд руб., объем вкладов физлиц — 17,8 млрд руб. Убытки банка за месяц превысили 1,2 млн руб.