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Умерла Майя Туровская, культуролог и соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм»

06.03.2019

Культуролог, театровед и кинокритик Майя Туровская ушла из жизни в возрасте 94 лет. О ее смерти сообщила главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, передает «Медуза».

Туровская была одним из авторов сценария фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, автором книг об актрисе Ольге Книппер-Чеховой, драматурге Бертольде Брехте, режиссере Андрее Тарковском.

В 1989 году Туровская организовала на Московском международном кинофестивале ретроспективу «Кино тоталитарной эпохи», в середине 1990-х она стала одним из организаторов выставки «Москва — Берлин», посвященной художественной жизни этих городов в первой половине XX века.

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