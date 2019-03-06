Россия стала лидером по росту количества мультимиллионеров

В 2018 году Россия стала лидером по темпам роста числа людей с состоянием от $30 млн, говорится в докладе консалтинговой компании Knight Frank. Их стало 1,5 тыс. — на 7% больше, чем годом ранее, передает «Дождь».

По прогнозу экспертов, в ближайшие пять лет число мультимиллионеров вырастет на 24% — до 1861 в 2023 году. За предыдущие пять лет их количество выросло только на 16% из-за рецессии в экономике и колебаний курса валют, говорится в докладе. Но в ближайшие годы Knight Frank ждет в России положительные изменения в политике и экономике, сказал управляющий партнер компании Алексей Новиков.

Количество мультимиллионеров за следующие пять лет также вырастет на Филиппинах — на 38%, в материковом Китае — на 35%, в Индонезии — на 32%.

По числу долларовых миллиардеров Россия занимала пятое место в мире в 2018 году и сохранит эту позицию в ближайшие пять лет, считают аналитики. К 2023 году их станет больше на 23% — 124 человека. Количество россиян с состоянием не менее миллиона долларов увеличится с 163,1 тыс. человек в 2018 году до 198,5 тыс. Во всем мире число миллиардеров вырастет на 21%, до 2696 человек, а миллионеров — на 19% (более 23,4 млн человек).