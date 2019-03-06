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Собянин поддержал идею электронного голосования в Мосгордуму

06.03.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение эксперимента по электронному голосованию на выборах в городскую думу. По его словам, «если мы хотим двигаться вперед, надо рисковать. Однако этот риск нужно минимизировать — в частности, создать систему общественного контроля», передает «Эхо Москвы».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию электронного голосования в Москве в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха практика может быть распространена на всю страну.

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