Илья Яшин об электронном голосовании

Вчера на Гражданском форуме Алексей Венедиктов (Общественная палата Москвы) и Валентин Горбунов (глава Мосгоризбиркома) убеждали собравшихся в необходимости внедрить электронное голосование на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Кажется, у них это не особо получилось, поэтому хочу продолжить дискуссию в публичном пространстве.

Если кто не в курсе, депутаты «Единой России» и ЛДПР внесли проект закона, который подразумевает введение на выборах в Москве «экспериментального» голосования через интернет.

В чем здесь проблема?

Во-первых, такое серьезное новшество требует высокого общественного доверия к избирательной системе. А откуда ему взяться? Столичный избирком возглавляют те же люди, что были там у руля в 2011 году, когда массовые фальсификации вывели на улицы десятки тысяч москвичей. Про вероятность фальсификаций говорят даже представители парламентских партий: очень показательной была перепалка на форуме между главой МГИК и представителем КПРФ. Да и традиционно низкая явка в Москве говорит сама за себя: в честность выборов у нас в городе не верят ни граждане, ни кандидаты. За исключением представителей «Единой России», конечно — этих ребят всё устраивает.

Во-вторых, механизм электронного голосования легко может быть использован для манипуляций. Не секрет, например, что при надомном голосовании соцработники оказывают давление на пенсионеров, принуждая их поддерживать партию власти. Сейчас мы понимаем как с этим бороться: оппозиционные наблюдатели сопровождают членов комиссий и пресекают попытки давления. Но если будет легализовано голосование через интернет, то и контролировать его будет невозможно. Кто даст гарантию, что человек нажал кнопку сам и за него это не сделал тот же соцработник или начальник на производстве?

Технический специалист ЦИК ответил так: избирателю будет дано право переголосовать. Мол, сначала он под давлением нажмет кнопку за «Единую Россию» — а потом злой начальник уйдет, человек снова включит компьютер и отдаст голос уже за оппозицию. Самое удивительное: специалист говорил это с очень серьезным лицом и даже не улыбнулся. Сразу видно: профессионал!

Наконец, в-третьих.

Еще в декабре состоялась встреча муниципальных депутатов с Алексеем Венедиктовым. Мы предлагали ему поддержать инициативу снизить подписной барьер на выборах в Мосгордуму, чтобы облегчить доступ независимым кандидатам (парламентские партии, напомню, подписи вообще не собирают). Венедиктов идею отверг, объяснив, что нельзя менять правила прямо перед выборами.

Однако ж смотрите, что получается — оказывается, можно. Ну то есть облегчать доступ независимым кандидатам за полгода до выборов нельзя. А вводить голосование через интернет за 2,5 месяца до старта кампании вполне допустимо.

В связи с этим, я предложил главным застрельщикам идеи электронного голосования Алексею Венедиктов и Валентину Горбунову проявить последовательность и остановиться на одном из двух вариантов:

1) либо не пороть горячку и выступить за то, чтобы притормозить принятие закона и не распространять «электронный эксперимент» на московские выборы в сентябре;

2) либо публично поддержать снижение подписного барьера для независимых кандидатов одновременно с введением электронного голосования.

Что скажете, Алексей Алексеевич и Валентин Павлович?