ЕС согласовал санкции против России за агрессию в Керченском проливе

Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении восьми россиян, которых считают причастными к захвату украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Санкции должны ввести уже на следующей неделе, сообщают источники «Радио Свобода» в Брюсселе. Тогда же Евросоюз продлит на полгода санкции за аннексию Крыма. Под них попали более 160 человек и 40 организаций.

25 ноября российские пограничники захватили три украинских корабля и задержали их экипажи. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию.