Правительство компенсирует проценты по кредиту на мусорные заводы «Ростеха»

Правительство решило компенсировать «РТ-Инвесту» процентную ставку по кредитам ВЭБа на 50 млрд рублей, привлеченным на строительство заводов по переработке мусора в Московской области и Татарстане. Поручение разработать механизм предоставления такой субсидии дал вице-премьер Алексей Гордеев, передает РБК. Речь идет о субсидировании процентной ставки «на период инвестиционной фазы реализации проекта».



В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБом и Газпромбанком об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Общая мощность предприятий составит 2,8 млн т в год, что составляет около четверти объема отходов, которые образуются в Московском регионе. В 2021-2022 годах планируется завершить строительство четырех заводов в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, которые будут вырабатывать из отходов до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб., ВЭБ планирует выделить в качестве кредитов не менее трети этой суммы.

«РТ-Инвест», 25,01% которого принадлежит «Ростеху», год назад стал крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами в Подмосковье, выиграв право на вывоз и утилизацию мусора с трех из семи областных кластеров.