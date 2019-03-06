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США изучают возможность новых поставок оружия Украине

06.03.2019

США изучают возможность новых поставок оружия Украине, сообщил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти. По его словам, оружие, о котором идет речь, включает военно-морские системы, призванные помочь Украине реагировать на инциденты, аналогичные происшествию в Керченском проливе в прошлом году, передает «Голос Америки».

«Рекомендации по Украине, особенно в том, что касается оружия летального характера, должны пройти соответствующую процедуру, включая политические дискуссии, результатом которых станет предоставление полномочий для развертывания подобных оружейных систем», — отметил генерал, выступая в Комитете Сената по вооруженным силам.

В ноябре Российские пограничники в Керченском проливе, обстреляв три украинских корабля, задержали их. 24 украинских моряка были арестованы за нарушение госграницы.

В прошлом году США продали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы помочь ей в борьбе с сепаратистами, которых поддерживает Россия. До этого США оказывали Украине лишь помощь нелетального характера.

Скапаротти также в своем выступлении назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в регионе, передает DW. По словам Скапаротти, он особенно обеспокоен недостаточными возможностями в сфере разведки и мониторинга, а также сокращением военного преимущества НАТО в открытом море. 

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