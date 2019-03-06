США изучают возможность новых поставок оружия Украине, сообщил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти. По его словам, оружие, о котором идет речь, включает военно-морские системы, призванные помочь Украине реагировать на инциденты, аналогичные происшествию в Керченском проливе в прошлом году, передает «Голос Америки».

«Рекомендации по Украине, особенно в том, что касается оружия летального характера, должны пройти соответствующую процедуру, включая политические дискуссии, результатом которых станет предоставление полномочий для развертывания подобных оружейных систем», — отметил генерал, выступая в Комитете Сената по вооруженным силам.