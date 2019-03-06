Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Российский авторынок впервые за почти два года показал отрицательную динамику: в феврале автопродажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократились на 3,6%.

«Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным», — отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, передает «КоммерсантЪ».

В ближайшие несколько месяцев авторынок может показать как восстановление, так и дальнейшее сокращение автопродаж. Сейчас «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей», говорит Шрайбер.