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Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

06.03.2019

Российский авторынок впервые за почти два года показал отрицательную динамику: в феврале автопродажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократились на 3,6%.

«Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным», — отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, передает «КоммерсантЪ».

В ближайшие несколько месяцев авторынок может показать как восстановление, так и дальнейшее сокращение автопродаж. Сейчас «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей», говорит Шрайбер.

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