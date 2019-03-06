В России решили построить первый частный космодром

Компания «КосмоКурс», которая занимается развитием космического туризма в России, заключила соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания частного космодрома.

«Это для нас и для них интересно. Мы выслали материалы на днях в Роскосмос по космодрому и тем участкам, которые мы рассматриваем, с просьбой помочь нам согласовать на федеральном уровне эту территорию в качестве космодрома, ждем ответ», — сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Пушкин.

По его словам, согласование позиций «займет достаточно длительное время», но выразил надежду на поддержку со стороны госкорпорации в осуществлении проекта.

Соглашение предусматривает 2,6 млрд руб. частных инвестиций в строительство объекта, которое запланировано на 2020-2025 годы. Сейчас ведется подбор участка для строительства объекта.

«КосмоКурс» разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 км. Первый полет запланирован на 2025 год.