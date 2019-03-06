Суд продлил срок ареста Юрия Дмитриева до 25 июня

Суд продлил арест главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева до 25 июня. Об этом «МБХ медиа» сообщил его адвокат Виктор Ануфриев. Сегодня заседание будет продолжено, будут допрашивать свидетелей, добавил он.

27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 25 сентября СК сообщил о завершении расследования. По версии следствия, с 2012 по 2016 годы глава карельского «Мемориала» совершал насильственные действия в отношении своей приемной дочери. Дело возбудили после бесед с девочкой. Адвокат историка говорил «Медиазоне», что, по его мнению, сотрудник СК «специально пытался получить от нее информацию, убийственную для Юрия Алексеевича».