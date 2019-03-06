Суд продлил срок ареста Юрия Дмитриева до 25 июня

Суд продлил арест главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева до 25 июня. Об этом «МБХ медиа» сообщил его адвокат Виктор Ануфриев. Сегодня заседание будет продолжено, будут допрашивать свидетелей, добавил он.
27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 25 сентября СК сообщил о завершении расследования. По версии следствия, с 2012 по 2016 годы глава карельского «Мемориала» совершал насильственные действия в отношении своей приемной дочери. Дело возбудили после бесед с девочкой. Адвокат историка говорил «Медиазоне», что, по его мнению, сотрудник СК «специально пытался получить от нее информацию, убийственную для Юрия Алексеевича».До этого, по другому делу, историка обвиняли в изготовлении детской порнографии за то, что он фотографировал ребенка. Изображения нашли на его компьютере в папках «здоровье» и «контроль», Дмитриев говорил на суде, что делал фотографии по рекомендации врачей, чтобы фиксировать состояние дочери. Об этом же говорилось в выводах по итогам экспертизы. В апреле городской суд Петрозаводска оправдал правозащитника, признав его виновным только в хранении частей огнестрельного оружия. Дмитриева приговорили к 2,5 годам лишения свободы. В июне Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на пересмотр. 11 сентября Дмитриева лишили опеки над дочерью.