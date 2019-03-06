Леонид Волков о свободе собраний

Когда вся страна готовится к празднованию Дня Победы, никакие саакашвили не должны майданить, как бандерлоги, по площадям. Стране и гражданам вид надлежит иметь скорбный и серьезный. Торжественная радость от приближающегося праздника должна ежедневно нарастать.

9 мая — праздничная демонстрация, парад, демонстрация Искандеров. В память о Победе — можем повторить, мяса достаточно вырастили.

С 10 мая по 31 мая — никаких публичных мероприятий, в этом месяце уже было.

С 1 июня по 30 сентября проведение публичных мероприятий затрудняет проезд дачников на дачи, школьников из школ, да и вообще отдыхать надо и радоваться, а не митинговать.

В октябре-ноябре — подготовка городов к отопительному сезону. Публичные мероприятия могут нарушить работу тепломагистралей. К тому же, как известно, прорывы тепломагистралей постоянно случаются именно в местах проведения публичных мероприятий — поэтому проводить их не следует.

С 1 декабря по 30 декабря — праздничное украшение городов. Риск повреждения элементов благоустройства слишком велик. Не для того вкладываются миллиарды в гирлянды, чтобы школота по ним на фонари забиралась.

Разумеется, конституционное право на мирные массовые мероприятия является приоритетным, и никто не может его отобрать, просто нужны разумные ограничения. Например, 31 декабря, особенно во второй половине дня, проведение любых митингов может быть разрешено. У нас свободная страна, в конце-то концов.