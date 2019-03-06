44% жителей КНДР страдают от недоедания

Около 11 млн жителей Северной Кореи не получают достаточно еды для нормального уровня жизни, потому что производство продуктов в 2018 году в КНДР упало до минимума за последние десять лет. Об этом говорится в докладе ООН, который посвящен Северной Корее, передает RTVI.
Северная Корея сталкивается с нехваткой еды из-за неэффективности экономической модели в стране, санкций за разработку ядерной программы и горных территорий, непригодых для земледелия.
Эксперты полагают, что КНДР нужно выделить гуманитарную помощь на сумму в $120 млн.