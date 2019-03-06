44% жителей КНДР страдают от недоедания

Около 11 млн жителей Северной Кореи не получают достаточно еды для нормального уровня жизни, потому что производство продуктов в 2018 году в КНДР упало до минимума за последние десять лет. Об этом говорится в докладе ООН, который посвящен Северной Корее, передает RTVI.

Северная Корея сталкивается с нехваткой еды из-за неэффективности экономической модели в стране, санкций за разработку ядерной программы и горных территорий, непригодых для земледелия.

В 1990-х годах после распада СССР, который помогал КНДР, и сокращения помощи от Китая, в Северной Корее начался затяжной экономический кризис, говорится в докладе. В 1995 году проливные дожди привели к наводнениям, которые уничтожили урожай и страна столкнулась с самым тяжелым массовым голодом в своей истории. Он продлился четыре года. ООН оценило число жертв в 2 млн человек. Точную цифру определить невозможно, поскольку правительство Северной Кореи засекретило информацию.

Эксперты полагают, что КНДР нужно выделить гуманитарную помощь на сумму в $120 млн.