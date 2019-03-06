Госдума во втором чтении приняла законопроект о наказании за фейковые новости

Госдума приняла во втором чтении пакет поправок о наказании за распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности граждан.

После вступления законопроекта в силу, Роскомнадзор на основании обращения генпрокурора или его заместителей должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации. Если редакция не сделает этого, сайт будет заблокирован до удаления фейковой новости.

Ко второму чтению из законопроекта вывели новостные агрегаторы.

За распространение фейковых новостей в СМИ и интернете предусмотрено административное наказание. Ко второму чтению суммы штрафов увеличились в несколько раз. Для граждан штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. руб.; для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Повторное нарушение может наказываться штрафами: для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.; для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если распространение недостоверной информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», штрафы возрастают: для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.; для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.; для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.Принят также законопроект о санкциях за оскорбительные публикации об обществе и госсимволах. В этот документ внесли уточняющую формулировку, согласно которой подлежащая блокировке информация «должна не только проявлять явное неуважение и проявляться в неприличной форме, но должна оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».Штрафы за оскорбление органов власти ко второму чтению также увеличились. От 30 тыс. до 100 тыс. руб. (в первом чтении было 1-5 тыс. руб.), за повторное оскорбление — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., или арест на 15 суток. Штраф может достичь 300 тысяч рублей, если правонарушение совершено третий раз.