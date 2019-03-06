Дума окончательно запретила размещать хостелы в жилых помещениях

В третьем, окончательном чтении депутаты приняли поправки в Жилищный кодекс, по которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг .

Размещать гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно будет только после перевода помещения в нежилой фонд. Это возможно только, если оно расположено на первом этаже или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Кроме того, должен быть отдельный вход.