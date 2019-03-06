Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час», так как, по его мнению, министр не смог раскрыть тему доклада.

Как передает «Интерфакс», Володин предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют депутатов: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты.

«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране», — цитирует Володина «КоммерсантЪ»

«Впервые за 20 лет депутат прервал министра», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



«Удивительное рядом. Сегодня в Госдуме мы заслушивали отчет министра экономики Максима Орешкина. Впервые на моей памяти уже ПОСЛЕ доклада министра отчет был перенесен. Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — написал в Twitter депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

