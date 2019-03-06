ЕСПЧ присудил компенсацию экс-губернатору Сахалинской области

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €5100 бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили в отношении заявителя параграф 3 статьи 5 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, запрещающий чрезмерную продолжительность предварительного заключения, передает «Медиазона».

Хорошавина арестовали в марте 2015 года. По версии следствия, он создал организованную преступную группу и вместе с соучастниками получил от бизнесменов взятки на 522 млн руб.

Рассмотрение дела началось в городском суде Южно-Сахалинска весной 2017 года. В феврале 2018 года Хорошавина признали виновным по восьми эпизодам получения взятки, а также в легализации денежных средств и приговорили у 13 годам колонии строгого режима.