Четыре рисковых кампании

Это половина регионов, где осенью президент Владимир Путин назначил новых врио губернатора, пишут эксперты фонда «Петербургская политика» в очередном рейтинге политической устойчивости регионов, передают «Ведомости».

В Петербурге эксперты отмечают два главных риска — риск привлечения властью антирейтинга и риск десакрализации власти. «Есть риск того, что шаги по продвижению врио губернатора Александра Беглова вызовут в обществе в большей степени иронию, нежели ожидания», — поясняет руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Забайкалье — депрессивный регион, где с момента ухода местного тяжеловеса Равиля Гениатулина идет постоянная ротация губернаторов, но никому не удается создать серьезных ожиданий от власти: «И пока нет признаков того, что приход Александра Осипова ситуацию санировал».

В Липецкой области, с одной стороны, наблюдается некоторое оздоровление — эффект от замены губернатора, который вызывал усталость, отмечает Виноградов. Но, может быть, из всех назначенцев Игорь Артамонов (выходец из Сбербанка) пока выглядит самым необычным для местных реалий. Он предпринимает подчеркнуто технократические и даже эксцентричные шаги, поясняет политолог.

На Сахалине «Олег Кожемяко [избран губернатором Приморского края] был тяжеловесом, притягивавшим к себе ожидания, вполне пассионарным, а Валерий Лимаренко только утверждает себя, и пока не очень ясно, будет ли он как Кожемяко или будет консервировать то ощущение периферийности, которое на острове исторически присутствовало. Пока новым Кожемяко Лимаренко не выглядит», - считает Виноградов.

Проблемы на губернаторских выборах возможны везде, отмечает он: «Это зависит от общефедеральной рейтинговой динамики, в которой пока перелома не произошло». Опросы фиксируют снижение рейтингов власти с момента объявления о пенсионной реформе, говорит политолог.