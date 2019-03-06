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The Prodigy отменили все концерты, московский фестиваль объявил о возврате денег за билеты

06.03.2019

Группа The Prodigy после смерти своего солиста Кита Флинта сообщила об отмене всех предстоящих концертов. Команда должна была в июле стать хедлайнером фестиваля Park Live в Москве. Организаторы мероприятия сегодня сообщили, что готовы вернуть деньги за купленные билеты.

«Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени <…> В данный момент мы (Park Live) занимаемся поиском решения для продолжения фестиваля в рамках 3-х дневного формата», — говорится в сообщении фестиваля.

Кит Флинт умер 4 марта в возрасте 49 лет. Сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.

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