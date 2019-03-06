В Южной Корее к тюрьме приговорили российских моряков

Суд в Южной Корее приговорил пятерых российских моряков с судна «Палладий» к реальным тюремным срокам.

«Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — сказал ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

По его словам, приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию.

Российское судно «Палладий» задержали в Пусане в августе 2018 года за долги по зарплате. В начале сентября оно пыталось уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. Корабль береговой охраны и десант с вертолета задержали российское судно. При задержании команда оказала сопротивление.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.