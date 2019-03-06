КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ

КНДР проводит «быстрое восстановление» ракетного полигона Сохэ, на котором ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон». Об этом, как пишут «Ведомости», сообщают исследователи центра Beyond Parallel при Центре стратегических и международных исследований, а также портала 38 North при Центре имени Генри Стимсона.

Эксперты ссылаются на спутниковые снимки, сделанные 2 марта. На них видны два подъемных крана, установленные рядом со стартовой площадкой, стройматериалы, а также возведенный недавно объект. Работы начались между 16 февраля и 2 марта, то есть они велись параллельно с подготовкой к вьетнамской встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

КНДР обещала демонтировать полигон Сохэ, как ранее сделала это с полигоном Пунгери. Обещания о ликвидации этих объектов предполагала совместная декларация по итогам первого саммита Трампа и Ким Чен Ына. Однако демонтаж Сохэ, начатый в июле 2018 года, был приостановлен уже в августе.

В восстановлении полигона Сохэ эксперты видят намерение КНДР «продемонстрировать решимость на фоне отказа США от требований Северной Кореи на саммите» во Вьетнаме, который прошел в конце февраля. На нем стороны не смогли достичь соглашения.